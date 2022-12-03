Події

00:10 03.12.2022

Україна продовжує гуманітарне постачання зерна - Зеленський

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Україна продовжує гуманітарне постачання зерна - Зеленський

Україна робить вагомий внесок у світову продовольчу безпеку, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.
«Щодня використовуємо, щоб світ бачив і відчував, що глобальна стабільність можлива лише разом з Україною», - наголосив він.
За його словами, сьогодні до порту Одеси зайшло вже третє судно у рамках нашої ініціативи Grain from Ukraine – «Зерно з України».
“25 тисяч тонн гуманітарної пшениці будуть відправлені до Сомалі. Друге судно – завершує завантаження в порту Чорноморськ – прямуватиме до Ефіопії. На його борту – 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою – «Зерно з України». Загалом до кінця весни відправимо близько 60 суден із таким гуманітарним вантажем», - сказав президент.
Він назвав це «буквально рятуванням від голоду для мільйонів людей. І я вдячний усім нашим партнерам, які долучилися до української ініціативи».
«Інша наша ініціатива – експортна зернова – дала змогу поставити на продовольчий ринок близько 13 мільйонів тонн української агропродукції. Вагомий внесок у світову безпеку. Робимо все, щоб наростити постачання», - сказав Зеленський.

Теги: #поставки #україна #зерновий_коридор

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