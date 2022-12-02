Події

21:45 02.12.2022

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва є проблеми з електропостачанням через брак потужності на одному з об'єктів генерації на Лівому березі

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У Дарницькому та Дніпровському районах Києва є проблеми з електропостачанням через брак потужності на одному з об'єктів генерації на Лівому березі

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва спостерігаються проблеми з енергопостачанням через брак потужності на одному з двох об'єктів генерації на Лівому березі, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Є деякі проблеми на лівому березі, там один із двох з об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а значить, працює тільки інший об'єкт і тільки його дві магістральні лінії. Вони часто перевантажуються", - написав Коваленко у фейсбуці. в п'ятницю.

За його словами, у зв'язку з цим відключення електроенергії в Дарницькому та Дніпровському районах "дещо триваліше, ніж в інших частинах міста".

"Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #київ #енергетика

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