Фон дер Ляєн вважає, що стеля цін на нафту з РФ допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії

Угода ЄС щодо стелі цін на нафту з Росії допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії, скоротить доходи РФ, написала у твіттері голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Угода ЄС щодо стелі цін на нафту, скоординована з G7 та іншими, значно скоротить доходи РФ", - написала фон дер Ляєн.

Вона додала, що такий крок ЄС, на її думку, допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії, що, у свою чергу, піде на користь країнам, що розвиваються.

Раніше в п'ятницю західні ЗМІ повідомили, що постпреди країн ЄС погодили стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Рішення набуде чинності після опублікування відповідного документа в Офіційному журналі ЄС. Чеське головування в ЄС підтвердило у твіттері факт узгодження стелі цін, але не зазначало, на якому рівні її вирішили встановити.