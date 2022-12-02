Київ потребує самообмеження постачання е/е житлових будинків, підключених до об'єктів критичної інфраструктури

У Києві налічується приблизно 750 житлових будинків, заживлених на одних з об'єктами критичної інфраструктури мережах, що не дає змоги автоматично відключати їх від енергоспоживання за потреби, тому опрацьовують варіанти налагодження системи самообмеження шляхом відключення ЖЕКами чи ОСББ, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"У Києві ми ідентифікували 1497 будинків, підключених до мереж, від яких живиться критична інфраструктура. Приблизно 750 будинків технічно можна перепідключити до інших джерел, які можна вимикати, не чіпаючи критичні об'єкти. Ще 747 будинків не можна перепідключити, хіба що робити це вручну, але так відрізати 747 будинків за одне відключення, а їх чотири протягом доби неможливо, фізично не доїдемо. Тут разом із місцевими адміністраціями працюємо над тим, щоб працювало самообмеження, щоб ЖЕКи чи ОСББ приходили та самостійно вимикали в той час, коли потрібно", – сказав Сахарук в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю.

Водночас він зазначив, що це складніше зробити з погляду дисципліни, але це єдиний вихід, щоб забезпечити необхідні обсяги зменшення постачання електрики та досягти соціальної справедливості.

Крім того, Сахарук зазначив, що наразі розглядають питання щодо доцільності забезпечення об'єктів критичної інфраструктури електрикою в певні години доби.

"Можливо, не всі об'єкти критичної інфраструктури мають працювати до 9-ї вечора, може, їх можна після 18:00 відключати, коли закінчується робочий день. Це теж опрацьовуємо з місцевою владою, щоб забезпечити соціальну справедливість", - пояснив виконавчий директор ДТЕК.

За його словами, місцева влада йде назустріч у цих питаннях, оскільки "це на користь усіх – громадян, компаній, місцевої влади".

Водночас Сахарук повідомив, що основною умовою переходу на планові відключення, а нині застосовуються і планові, і аварійні, є збільшення потужності в енергосистемі.

"Потрібно додати в систему потужності. Для цього потрібно запустити низку блоків, які були зупинені або пошкоджені після атак минулого вівторка. Частково блоки увійшли в роботу, частково ще ні", - пояснив він.

Сахарук звернув увагу, що споживання зі зниженням температури вже зросло приблизно на 10%.

"Кожні мінус 5 градусів це плюс 100 МВт у такому місті, як Київ. Температура йде вниз, і споживання зростає, тому обсяги нової потужності потрібні більше, ніж ті, які були ще 10 днів тому", - описав ситуацію топменеджер ДТЕК.

Водночас він наголосив, що головною умовою стабілізації електропостачання є відсутність нових руйнувань в енергосистемі.