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15:31 02.12.2022

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

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РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

 Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) і колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Як зазначено в додатку до указу президента України Володимира Зеленського №820/2022, яким глава держави ввів у дію рішення РНБО від 1 грудня 2022 року, санкції проти Новинського та Лебедя запроваджено терміном на п'ять років.

Пакети санкцій містять 12 типів обмежень, зокрема повне блокування активів, заборону на здійснення торгових операцій, позбавлення усіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

Окрім екснардепа і намісника Києво-Печерської лаври до списків санкцій також внесені представники РПЦ, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, серед яких, зокрема, т.зв. митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар (Ростислав Швець).

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський свої указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Теги: #упц_мп #рнбо #новінський

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