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13:10 02.12.2022

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

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СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому керівнику Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України, - священнослужитель був на постійному зв'язку з московським патріархом Кирилом і виправдовував захоплення Криму.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі.

За інформацією української спецслужби, для цього митрополит був на постійному зв'язку з головою РПЦ і виконував його доручення щодо виправдання російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим.

"Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ. Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зазначають, що під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів та документи з доказами листування із московськими "кураторами".

"Згідно з висновками незалежної експертизи, ініційованої СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України", - наголошують у спецслужбі.

На підставі зібраної доказової бази йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Заходи щодо викриття злочинних дій проводили співробітники СБУ Кіровоградської області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Джерело у правоохоронних органах уточнило агентству "Інтерфакс-Україна", що священнослужитель ознайомлений із підозрою. "Він не затриманий, вирішуватиметься питання обрання йому запобіжного заходу", - додав співрозмовник агентства.

Теги: #сбу #митрополит #підозра #кирил

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