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07:23 02.12.2022

Сім суховантажів доставлять українське продовольство до Індонезії, Алжиру, Єгипту, Ізраїлю, Китаю, Іспанії та Греції

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Сім суховантажів доставлять українське продовольство до Індонезії, Алжиру, Єгипту, Ізраїлю, Китаю, Іспанії та Греції

Із українських портів у четвер вийшли сім суховантажів із пшеницею та іншим продовольством, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"1 грудня сім суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 266 747 тонн зерна та іншої агропродукції в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Al Saad (55 тис. тонн пшениці) прямує до Індонезії, судно Golden Arsenal (27 тис. тонн пшениці) – до Алжиру, судно Peace M (25 тис. тонн кукурудзи) – до Єгипту. Суховантаж Trinity (53 820 тонн кукурудзи) вирушило до Ізраїлю, суховантаж Star Atlas (35 719 тонн соняшникового шроту та 31 608 тонн кукурудзи) - до Китаю.

Крім того, судно Nordic Skagen доставить до Іспанії 32,3 тис. тонн кукурудзи, суховантажне судно Oris Princess перевезе до Греції 6,3 тис. тонн пшениці.

В українські порти також прямують три судна, які в четвер пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 74 суховантажі очікують дозволу на захід у порти України, 21 завантажене судно готується до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 1 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 12 610 136 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1023 суден: 510 на прибуття в українські порти та 513 - на вихід із них", - резюмували у повідомленні.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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