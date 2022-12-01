Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

Президент США Джо Байден заявив, що буде готовий контактувати з главою російської держави Володимиром Путіним, якщо дійде висновку, що Москва має інтерес до завершення війни в Україні.

"Я готовий вести переговори з путіним щодо завершення війни в Україні, якщо з його боку буде виявлено інтерес і він шукатиме шляхи завершити цю війну, але поки цього не робиться", - сказав Байден на пресконференції.

"Якщо інтерес буде, то я радий сісти за стіл переговорів після консультацій з Францією та з друзями з НАТО", - зазначив він.

При цьому американський лідер сказав, що найближчим часом не планує контактів з російським президентом.

"У мене немає планів найближчим часом говорити з Путіним", – заявив Байден.