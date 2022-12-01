Події

21:46 01.12.2022

У Снігурівці після подачі світла сталася аварія на підземних мережах

1 хв читати
У Снігурівці після подачі світла сталася аварія на підземних мережах

У четвер увечері після подачі світла у Снігурівці Миколаївської області сталася аварія на підземних мережах, аварійні бригади намагаються відновити подачу електроенергії, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"У Снігурівці під час заживлення міста після ПС-35 кВ сталася аварія на підземних мережах, шукають, бригади там, якщо не вийде з 6-00 продовжують", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

Раніше Кім написав, що в Снігурівку розпочато подачу світла.

 

 

 

Теги: #електроенергія #снігурівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 01.12.2022
Кількість відключених клієнтів у Києві в четвер знизилася майже в 1,5 раза

Кількість відключених клієнтів у Києві в четвер знизилася майже в 1,5 раза

11:09 01.12.2022
"ДТЕК КЕМ" скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення е/е

"ДТЕК КЕМ" скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення е/е

08:57 01.12.2022
У Херсоні в результаті обстрілів російських загарбників зникла напруга в електромережах

У Херсоні в результаті обстрілів російських загарбників зникла напруга в електромережах

23:41 30.11.2022
Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

13:20 28.11.2022
Близько 40% Київщини без електропостачання - голова ОВА

Близько 40% Київщини без електропостачання - голова ОВА

20:45 26.11.2022
Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

21:31 25.11.2022
ДТЕК планує відремонтувати електромережі на Київщині вже сьогодні і перейти на більш прогнозовані електропостачання

ДТЕК планує відремонтувати електромережі на Київщині вже сьогодні і перейти на більш прогнозовані електропостачання

19:01 25.11.2022
"Херсонобленерго" анонсував подання світла у Херсоні у тестовому режимі на 26 листопада

"Херсонобленерго" анонсував подання світла у Херсоні у тестовому режимі на 26 листопада

05:47 25.11.2022
В "Укренерго" розповіли, чи планує Україна закуповувати е/е у Європи

В "Укренерго" розповіли, чи планує Україна закуповувати е/е у Європи

05:10 25.11.2022
Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

Росія не зможе влаштувати в Україні блекаут - гендиректор "ДТЕК"

Зеленський: Україна повернула додому 1319 героїв

Рада призначила Кубракова віцепрем'єром з відновлення України

СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

ОСТАННЄ

Посли країн G7 очікують на призначення нових членів ВРП у січні: Це виконає ключову умову для шляху України до ЄС

Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

У ХЕРСОНІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Кулеба закликав БДІПЛ ОБСЄ звернути особливу увагу на викрадення українських дітей

Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

Кулеба та Бербок обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку веде РФ

У ЄС бачать прогрес України у боротьбі з корупцією

Рада має намір удосконалити окремі питання проходження військової служби

Німеччина передала Україні три танкові мостоукладачі та анонсувала постачання семи зенітних установок Gepard

Фонд Віктора Пінчука відкрив виставку Russian War Crimes у Лондоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА