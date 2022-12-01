У Снігурівці після подачі світла сталася аварія на підземних мережах

У четвер увечері після подачі світла у Снігурівці Миколаївської області сталася аварія на підземних мережах, аварійні бригади намагаються відновити подачу електроенергії, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"У Снігурівці під час заживлення міста після ПС-35 кВ сталася аварія на підземних мережах, шукають, бригади там, якщо не вийде з 6-00 продовжують", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

Раніше Кім написав, що в Снігурівку розпочато подачу світла.