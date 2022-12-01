Події

20:30 01.12.2022

Кількість відключених клієнтів у Києві в четвер знизилася майже в 1,5 раза

1 хв читати
Кількість відключених клієнтів у Києві в четвер знизилася майже в 1,5 раза

Кількість відключених клієнтів у четвер у Києві знизилася до 652 тис. із 953-958,5 тис. у середу-вівторок, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко у фейсбуці.

"Сьогодні обмеження споживання по Києву становило 580 МВт, а це вже майже графік", - написав він.

Коваленко уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що значне зниження кількості відключених за невеликого збільшення обмежень (у середу-вівторок було 545-560 МВ) пов'язане зі зростанням доступної потужності, однак одночасно зростає і споживання.

Голова YASNO також зазначив, що нині набагато частіше стали траплятися аварії, причиною яких є спрацювання автоматики через те, що коли світло подають, "починають вмикати в розетки все", зокрема електрообігрівачі через похолодання.

"Тому не втомлюся повторювати: використовуйте електроенергію відповідально. На жаль, ми матимемо регулярні відключення цієї зими, тому запасайтеся теплим одягом, утеплюйте будинок і вірте у ЗСУ!" – підсумував Коваленко.

Теги: #київ #обмеження #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 01.12.2022
У Снігурівці після подачі світла сталася аварія на підземних мережах

У Снігурівці після подачі світла сталася аварія на підземних мережах

14:30 01.12.2022
Отримані Києвом від європейських партнерів автобуси виходять на маршрути – Кличко

Отримані Києвом від європейських партнерів автобуси виходять на маршрути – Кличко

11:09 01.12.2022
"ДТЕК КЕМ" скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення е/е

"ДТЕК КЕМ" скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення е/е

10:42 01.12.2022
Енергосистема Києва стабілізується, проте екстрені відключення наразі тривають - КМВА

Енергосистема Києва стабілізується, проте екстрені відключення наразі тривають - КМВА

08:57 01.12.2022
У Херсоні в результаті обстрілів російських загарбників зникла напруга в електромережах

У Херсоні в результаті обстрілів російських загарбників зникла напруга в електромережах

23:41 30.11.2022
Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

15:58 30.11.2022
У Києві встановлять новорічну ялинку заввишки 12 м із гірляндами від генератора – мер

У Києві встановлять новорічну ялинку заввишки 12 м із гірляндами від генератора – мер

13:46 30.11.2022
Киянин, який повідомив про нібито мінування будівлі Офісу президента, був незадоволений відключенням електрики - прокуратура

Киянин, який повідомив про нібито мінування будівлі Офісу президента, був незадоволений відключенням електрики - прокуратура

10:54 30.11.2022
Пункт незламності відкрито при Київському СІЗО

Пункт незламності відкрито при Київському СІЗО

08:24 30.11.2022
У Києві триває прибирання доріг від снігу та протиожеледна обробка вулиць

У Києві триває прибирання доріг від снігу та протиожеледна обробка вулиць

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

Росія не зможе влаштувати в Україні блекаут - гендиректор "ДТЕК"

Зеленський: Україна повернула додому 1319 героїв

Рада призначила Кубракова віцепрем'єром з відновлення України

СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

ОСТАННЄ

Посли країн G7 очікують на призначення нових членів ВРП у січні: Це виконає ключову умову для шляху України до ЄС

Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

У ХЕРСОНІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Кулеба закликав БДІПЛ ОБСЄ звернути особливу увагу на викрадення українських дітей

Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

Кулеба та Бербок обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку веде РФ

У ЄС бачать прогрес України у боротьбі з корупцією

Рада має намір удосконалити окремі питання проходження військової служби

Німеччина передала Україні три танкові мостоукладачі та анонсувала постачання семи зенітних установок Gepard

Фонд Віктора Пінчука відкрив виставку Russian War Crimes у Лондоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА