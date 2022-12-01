Кількість відключених клієнтів у Києві в четвер знизилася майже в 1,5 раза

Кількість відключених клієнтів у четвер у Києві знизилася до 652 тис. із 953-958,5 тис. у середу-вівторок, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко у фейсбуці.

"Сьогодні обмеження споживання по Києву становило 580 МВт, а це вже майже графік", - написав він.

Коваленко уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що значне зниження кількості відключених за невеликого збільшення обмежень (у середу-вівторок було 545-560 МВ) пов'язане зі зростанням доступної потужності, однак одночасно зростає і споживання.

Голова YASNO також зазначив, що нині набагато частіше стали траплятися аварії, причиною яких є спрацювання автоматики через те, що коли світло подають, "починають вмикати в розетки все", зокрема електрообігрівачі через похолодання.

"Тому не втомлюся повторювати: використовуйте електроенергію відповідально. На жаль, ми матимемо регулярні відключення цієї зими, тому запасайтеся теплим одягом, утеплюйте будинок і вірте у ЗСУ!" – підсумував Коваленко.