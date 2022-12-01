САП та НАБУ викрили на махінації з житлом колишнього нардепа від "ОПЗЖ"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру у незаконному отриманні понад 700 тис. грн компенсації за житло народному депутату України VIII скликання.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), екснардепу інкриміновано вчинення дій, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

"У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержувала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці. Депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн", - ідеться у повідомленні у телеграм-каналі.

У САП наголосили, що лише після виходу журналістського розслідування програми "Схеми" депутат відмовився від одержання цих виплат.