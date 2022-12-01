Події

16:37 01.12.2022

Рада призначила Кубракова віцепрем'єром з відновлення України

1 хв читати
Рада призначила Кубракова віцепрем'єром з відновлення України

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури, звільнивши його з посади міністра інфраструктури.

За проєкт постанови №8255 про призначення Кубракова віцепрем'єр-міністром проголосували 263 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури підтримали 242 нардепи.

 

Теги: #віце_премєр #кубраков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 01.12.2022
До Ради надійшла заява про призначення Кубракова віцепрем'єром

До Ради надійшла заява про призначення Кубракова віцепрем'єром

18:26 30.11.2022
До Верховної Ради надійшла заява Кубракова про звільнення, але він залишається в уряді

До Верховної Ради надійшла заява Кубракова про звільнення, але він залишається в уряді

18:54 14.11.2022
"Укрзалізниця" відновила пасажирське сполучення Києва з Миколаєвом, за 10 днів планує "поїхати" до Херсона – міністр

"Укрзалізниця" відновила пасажирське сполучення Києва з Миколаєвом, за 10 днів планує "поїхати" до Херсона – міністр

12:52 30.10.2022
Глава Мінінфраструктури України заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття РФ "зернового коридору"

Глава Мінінфраструктури України заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття РФ "зернового коридору"

13:09 15.09.2022
З четверга до Балаклії курсуватиме поїзд – Кубраков

З четверга до Балаклії курсуватиме поїзд – Кубраков

19:52 02.08.2022
Дорожники відновили автосполучення Ромни-Конотоп

Дорожники відновили автосполучення Ромни-Конотоп

14:37 01.08.2022
Мінінфраструктури цього тижня розпочне організацію доставки цьогорічного зерна до портів

Мінінфраструктури цього тижня розпочне організацію доставки цьогорічного зерна до портів

15:02 25.07.2022
Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

12:04 05.07.2022
Україна експортує близько третини від довоєнного обсягу с/г продукції – Кубраков

Україна експортує близько третини від довоєнного обсягу с/г продукції – Кубраков

12:43 20.06.2022
Кубраков очікує стабілізації ситуації з пальним до осені

Кубраков очікує стабілізації ситуації з пальним до осені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна повернула додому 1319 героїв

СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

У Києві затримано підозрюваного у підготовці неправдивого вибуху будівлі Офісу президента

Рада не звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати

ОСТАННЄ

ЄС надасть EUR1,2 млн на діяльність ОБСЄ з розмінування в Україні – Боррель

Зеленський: Вірю, що робота українських прокурорів буде в основі обвинувачення російської агресії у майбутньому Спецтрибуналі

Рада закликала світову спільноту засудити енергетичний тероризм Росії

Рада дозволила військовим іти в оплачувану відпустку без пояснення причин

Україна веде переговори щодо можливості передання їй ракет С-300 з інших країн

Зеленський: Україна повернула додому 1319 героїв

Рада прийняла заяву про необхідність реформування ООН та нелегітимність перебування в ній Росії

СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської лаври, його не затримано

Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

Кличко закликав киян мати запас води, продуктів тривалого зберігання, теплі речі на випадок повного блекауту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА