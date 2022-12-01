Рада призначила Кубракова віцепрем'єром з відновлення України

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури, звільнивши його з посади міністра інфраструктури.

За проєкт постанови №8255 про призначення Кубракова віцепрем'єр-міністром проголосували 263 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури підтримали 242 нардепи.