Рада призначила Качку віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Фото: https://www.facebook.com/taras.kachka

Верховна Рада призначила Тараса Качку віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Рішення про призначення міністрів у новий уряд (крім міністра оборони і міністра закордонних справ) приймалося одним голосуванням - пакетно.

До призначення Качка був заступником міністра економіки - торговим представником України, він змінив на посаді віцепрем'єра Ольгу Стефанішину, яка очолювала цей напрям з 4 червня 2020 року.

Качка народився в 1979 році. У 2000-2001 рр. здобув ступінь магістра права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а у 2004-2005 рр. вчився в Національній школі державного управління (Польща) за спеціальністю "Державне управління".

У 2001-2004 рр. був старшим спеціалістом Центру європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції України.

З вересня 2005 по вересень 2011 року обіймав посаду заступника і першого заступника керівника Державного департаменту з гармонізації законодавства України.

З червня 2011 по січень 2012 року був керівником Департаменту міжнародних економічних відносин у Міністерстві сільського господарства та продовольства України.

В 2014-2015 рр. - в.о. президента Американської торгової палати (АТП) України, а в 2015 році — віце-президент зі стратегічного розвитку АТП.

З 6 вересня 2019 року обіймав посаду заступника міністра економіки України, торгового представника України.

Онлайн-трансляцію засідання українського парламенту у YouTube веде народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").