"ДТЕК КЕМ" скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення е/е

"ДТЕК Київські електромережі" ("ДТЕК КЕМ") скоротив удвічі список будинків, які раніше не підпадали під відключення електроенергії, повідомила компанія у фейсбуці.

"Частина будинків у Києві не потрапляли під відключення електроенергії, оскільки були заживлені за тими ж лініями, що і об‘єкти критичної інфраструктури. Задля справедливих і рівних умов електропостачання та відключення всіх клієнтів, ДТЕК провів велику технічну роботу задля оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створив для житлових будинків альтернативну схему постачання світла", - зазначено в повідомленні.

Раніше під відключення не потрапляли і 1497 житлових будинків, підключених до тих же електроліній, що об'єкти критичної інфраструктури. Тепер 750 додаткових будинків відключатимуться на рівних умовах з іншими, що дасть змогу знизити тривалість відключення для всіх киян.

У ДТЕК зазначили, що під час екстрених чи стабілізаційних відключень об'єкти критичної інфраструктури (великі насосні, котельні станції, лікарні тощо) не відключаються від електропостачання.

"Ще для 747 будинків ми не можемо змінити поточну схему електропостачання, що зумовлено технічними характеристиками мережі. Вони лишаються підключеними до тих самих ліній, що і критична інфраструктура. Ми продовжуємо спільну роботу з міською владою, ЖБК, УК та ОСББ міста для застосування стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків", - уточнюється у повідомленні.

У компанії також нагадали, що списки критичної інфраструктури, які не підпадають під відключення, формує та погоджує військово-цивільна адміністрація (ВЦА), а не оператор системи розподілу. Рішення про те, які об'єкти туди включаються також ухвалює спеціальна комісія при ВЦА.