Події

10:03 01.12.2022

Кулеба і Чавушоглу обговорили формулу миру України

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Глави міністерств закордонних справ України Дмитро Кулеба та Туреччини Мевлют Чавушоглу (Mevlut Cavusoglu) в середу обговорили формулу миру України та шляхи її реалізації.

"Я зустрівся з Мевлютом Чавушоглу сьогодні. Детально обговорили формулу миру України, представлену Володимиром Зеленським на саміті G20, і шляхи її реалізації", - поінформував Кулеба у своєму твіттері.

Також він висловив удячність Туреччині за підтримку прагнення України відновити територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів.

Теги: #чавушоглу #кулеба

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