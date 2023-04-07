Політика

13:15 07.04.2023

Глава МЗС Туреччини за підсумками зустрічі з Лавровим: Війна має бути припинена якомога швидше

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Глава МЗС Туреччини за підсумками зустрічі з Лавровим: Війна має бути припинена якомога швидше

Туреччина виступає за якнайшвидше припинення війни в Україні шляхом переговорів, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Анкарі, повідомляє CNN Turk.

Чавушоглу зазначив, що під час зустрічі було обговорено низку регіональних питань, серед яких найважливішим залишається ситуація в Україні.

"Ми заявили, що війна має бути припинена шляхом переговорів якомога швидше, і ми підтвердили, що ми, як Туреччина, готові надати всебічну підтримку", - заявив Чавушоглу.

Крім того, обговорювалася робота "зернової ініціативи".

"Ми надаємо великого значення продовженню дії угоди. Ця світова криза особливо важлива для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домашнє господарство у світі", - наголосив Чавушоглу.

 

Теги: #чавушоглу #туреччина

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