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16:13 15.06.2022

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

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Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає - глава МЗС Туреччини

Необхідності у розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає, безпечний маршрут для суден можна прокласти за напрямками, де немає мінної загрози, сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство Anadolu.

Як наголосив Чавушоглу у середу під час розмови з журналістами в Анкарі, очищення морської зони від мін відповідно до плану ООН може зайняти певний час.

"Райони перебування морських мін відомі. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дасть змогу суднам слідувати без будь-якої загрози. Українські катери слугуватимуть путівниками. Після входження суден у зону безпеки їх оглядатимуть", - сказав Чавушоглу.

Також глава МЗС Туреччини назвав здійсненним план ООН з вивезення українського зерна.

"Ми очікуємо відповіді від Росії з цього питання. Туреччина підтримує цей план. Якщо сторони підтримають ініціативу, то ми можемо організувати у Стамбулі зустріч із обговорення деталей", - сказав він.

Минулого тижня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним план ООН щодо вивезення з України зерна. Він зазначив, що триває обговорення щодо створення механізму "зернового коридору" у Чорному морі за участю ООН, Росії, України й Туреччини.

До цього агентство Bloomberg повідомляло, що за інформацією його джерел, РФ і Туреччина досягли попередньої угоди, яка має забезпечити безпечне відновлення постачання українського зерна через порт Одеси.

За даними джерел, реалізація російсько-турецького плану під егідою ООН дасть змогу прибрати міни з прибережних вод у районі Одеси та гарантувати безпечне відправлення суден із зерном із Чорного до Середземного моря. Зокрема, Туреччина запропонувала допомогу в розмінуванні морської акваторії та супроводі суден із зерном, що експортується.

Теги: #зерно #чавушоглу #туреччина

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