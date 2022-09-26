Політика

14:19 26.09.2022

Туреччина прагне організувати переговори лідерів України та РФ для досягнення миру - глава МЗС

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Туреччина прагне організувати переговори лідерів України та РФ для досягнення миру - глава МЗС

Президент Туреччини Реджеп Ердоган продовжить контакти з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним, щоб організувати їхні переговори для досягнення миру, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Daily Sabah.

"Лідерів, які хочуть продовження війни, також необхідно переконати. Ми, як Туреччина, не втрачаємо сподівання, ми продовжимо наші зусилля. Наш президент продовжить контакти з Путіним та Зеленським. Наша мета - звести разом двох лідерів, щоб забезпечити ухвалення рішень на рівні лідерів. Весь світ платить ціну війни", - наводить слова Чавушоглу з пресконференції в Токіо Daily Sabah.

Він наголосив на необхідності для сторін повернутися за стіл переговорів.

"У війні немає переможця. Щоб закінчити цю війну, більш ймовірно повернутися за стіл переговорів, щойно обидві сторони це усвідомлять. Має бути справедливий мир, особливо для України. Окуповані території - це територія України", - резюмував Чавушоглу.

 

Теги: #чавушоглу #туреччина

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