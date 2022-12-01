Події

09:27 01.12.2022

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Куп'янського району Харківщини - Синєгубов

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Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Куп'янського району Харківщини - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська істотно збільшили інтенсивність обстрілів Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі. Протягом доби росіяни постійно завдавали артилерійських ударів по населених пунктах прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ворожих обстрілів також зазнали прикордонні Вовчанська та Липецька громади - там горіли гаражі, пошкоджено фасади приватних будинків.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих серед мирного населення немає.

Теги: #харківська_область #обстріли

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