Події

07:45 01.12.2022

Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ

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На другий день візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська зустрілася з королем Сполученого Королівства Чарльзом ІІІ, а також побувала на прийомі у королеви-консорта Камілли.

"Разом із Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ The Royal Family зустрілися з українською громадою в Українському греко-католицькому соборі, що в серпні разом зі Спілкою українців у Великій Британії заснував унікальний хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватися, налагодити зв’язки з громадою, підтримують і розраджують", - написала Зеленська у своєму фейсбуці.

За її словами, коли Росія перейшла до тактики енергетичного терору, стає зрозуміло, що ця зима буде найважчою за роки незалежності. "Тому я вдячна за те, що хоча б частина українців, особливо люди похилого віку, діти, можуть перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекауту", - зазначила вона.

Зеленська нагадала, що Україна отримує постійну підтримку від Великої Британії фактично за всіма гуманітарними напрямами. Медичне обладнання, пожежні автомобілі та карети швидкої допомоги, відновлення інфраструктури, зокрема залізничної та енергетичної, підтримка освітян – скрізь є допомога.

"І сьогодні, зустрічаючись з українцями, я ще раз переконуюсь: наших людей прихистили друзі, чиє welcome від щирого серця", - підсумувала дружина президента України.

 

 

 

Теги: #чарльз #велика_британія #зеленська

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