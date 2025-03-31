Інтерфакс-Україна

Події

15:58 31.03.2025

Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі

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Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих у Бучі у третю річницю звільнення міста від російських окупантів.

Як повідомляє пресслужба голови держави, президентське подружжя встановило лампадки до меморіалу, розташованого на території церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України.

Також у вшануванні пам’ять взяли участь керівники та представники парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Європейського парламенту.

Окрім того, були присутні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та представники місцевої влади.

"Три роки тому наші воїни звільнили Бучу від російських окупантів. І світ побачив, що таке російська окупація. Вбиті люди на вулицях. Закатовані люди. Могили у дворах звичайних будинків. Відтоді ніхто у світі не може сказати, що не знає, що саме захищає Україна. Україна бореться за життя для своїх людей. За те, щоб ніхто й ніколи на нашій землі не робив того, що зробили російські окупанти", -повідомляється у телеграм-каналі Олени Зеленської.

"Вічна пам’ять усім, чиї життя були забрані російською війною! Вічна вдячність усім нашим людям, які захищають Україну!", - наголосила перша леді.

Теги: #зеленська #буча #зеленський

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