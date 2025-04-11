Інтерфакс-Україна

Події

18:36 11.04.2025

Зеленський провів нараду у Кривому Розі щодо посилення ППО, область зазнала 2,1 тис. ударів від початку року

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Зеленський провів нараду у Кривому Розі щодо посилення ППО, область зазнала 2,1 тис. ударів від початку року
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Дніпропетровська область зазнала 2 тис. 100 повітряних ударів з боку окупантів, що майже вдвічі більше, ніж за цей самий період 2024 року, у зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський провів нараду у Кривому Розі щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) України, зокрема Дніпропетровської області, за допомогою літаків, гелікоптерів і додаткових систем ППО.

Як повідомляється на сайті голови держави, у нараді взяв участь головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Обговорено подальший розвиток системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) для України загалом і Дніпропетровської області зокрема. Президент доручив уряду виділити додаткові 540 млн грн на розвиток системи РЕБ цього регіону.

Повідомляється про роботу над збільшенням кількості мобільних вогневих груп, легкої авіації та протиповітряної артилерії. Також триває укомплектування екіпажів обладнанням для роботи вночі та в негоду, упровадження дронів-перехоплювачів для боротьби з "шахедами" та іншими російськими БпЛА.

"Ми провели важливу нараду щодо посилення протиповітряної оборони Дніпровської області. Ми працюємо, і найближчим часом, думаю, двома системами зможемо посилити регіон. Загально опрацьована програма посилення системами радіоелектронної боротьби. Думаю, що Кабмін підтримає це рішення і гроші будуть виділені", – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, 4 квітня російські війська випустили балістичну ракету по житловому кварталу Кривого Рогу. Загинуло 19 людей, зокрема дев'ять дітей, ще 74 особи було поранено. Пізно ввечері місто атакували дрони, внаслідок чого загинула людина, семеро поранено. 6 квітня в лікарні помер 57-річний постраждалий. В Україні було оголошено день жалоби за жертвами атаки.

Зеленський у Кривому Розі вшанував пам’ять загиблих в результаті російського ракетного удару 4 квітня.

Теги: #нарада #кривий_ріг #зеленський

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