Зеленський у Кривому Розі вшанував пам’ять загиблих в результаті ракетного удару 4-го квітня

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський у Кривому Розі вшанував пам’ять загиблих в результаті російського ракетного удару 4-го квітня.

"Кривий Ріг. Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова. 4 квітня російська балістична ракета вдарила просто поруч із будинками та дитячим майданчиком, просто по вулиці й забрала життя 19 людей, 9 з яких – діти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він повідомив, що вшанував памʼять загиблих людей. "Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого", - наголосив президент.