Інтерфакс-Україна

Події

23:37 10.04.2025

Британський принц Гаррі відвідав Україну з таємним візитом – ЗМІ

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Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав поранених бійців у Львівському шпиталі під час неанонсованого візиту до України в четвер, повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, герцог у супроводі чотирьох ветеранів відвідав львівську клініку Superhumans Centre, де лікують поранених солдатів. Центр надає протезування, реконструктивну хірургію та психологічну допомогу на безоплатній основі. Він поспілкувався з групою ампутантів у реабілітаційному центрі, а також зустрівся з Наталією Калмиковою, міністром у справах ветеранів України.

На фотографіях з візиту герцога до Львова видно, що він був одягнений у куртку з назвою його Фонду "Ігри Нескорених" і розмовляв з пораненими українськими ветеранами.

Про неанонсовану поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже виїхав з України.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/royal-family/2025/04/10/prince-harry-ukraine-war-victims-surprise-visit/

Теги: #принц #гаррі #велика_британія

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