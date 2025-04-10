Британський принц Гаррі відвідав Україну з таємним візитом – ЗМІ

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав поранених бійців у Львівському шпиталі під час неанонсованого візиту до України в четвер, повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, герцог у супроводі чотирьох ветеранів відвідав львівську клініку Superhumans Centre, де лікують поранених солдатів. Центр надає протезування, реконструктивну хірургію та психологічну допомогу на безоплатній основі. Він поспілкувався з групою ампутантів у реабілітаційному центрі, а також зустрівся з Наталією Калмиковою, міністром у справах ветеранів України.

На фотографіях з візиту герцога до Львова видно, що він був одягнений у куртку з назвою його Фонду "Ігри Нескорених" і розмовляв з пораненими українськими ветеранами.

Про неанонсовану поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже виїхав з України.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/royal-family/2025/04/10/prince-harry-ukraine-war-victims-surprise-visit/