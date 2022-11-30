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23:41 30.11.2022

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

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Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

Люди мають знати, коли і на який проміжок часу відключатиметься електрика, сказав у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

"Окремо провів нараду з енергетики та зв'язку. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо і це", – зазначив він.

За його словами, "станом на сьогоднішній вечір близько 6 млн абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключено від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме у столиці, а також у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях".

"І я ще раз хочу наголосити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самої енергокомпанії, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що у сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила по світу. Адже має бути справедливість та розуміння", - сказав президент.

Теги: #україна #електроенергія #відключення #передбачуваність

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