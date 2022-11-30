Події

21:54 30.11.2022

Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

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Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нове керівництво Ізраїлю може допомогти країні з протиповітряною обороною.

"У мене була одна розмова з прем'єр -міністром Нетаньягу. Ми чекаємо підтримки Ізраїлю. Я не хочу, щоб вони балансували між Україною та Росією. Це кривава війна. Після того, як було використано 550 іранських дронів ... Він знає всі деталі і точно може допомогти у протиповітряній обороні. Це не зброя, яка нападає на Росію. Це захист людей", - сказав він, виступаючи в середу за допомогою відеозв’язку на саміті Dealbook.

"Якщо він хоче врятувати історичні відносини Ізраїлю та українського суспільства, мені здається, потрібно зробити максимум, щоб врятувати людей", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #ізраїль #ппо #зеленський

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