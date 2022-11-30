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19:20 30.11.2022

Суд заарештував ексчиновницю Мінекономіки, підозрювану в крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

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Суд заарештував ексчиновницю Мінекономіки, підозрювану в крадіжці 250 млн грн замість купівлі бронежилетів

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому виконуючому обов'язку державного секретаря Міністерства економіки України, а також керівнику однієї з благодійних організацій, які підозрюються у розкраданні коштів, виділених на купівлю бронежилетів.

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишній виконувачці обов’язків державного секретаря Міністерства економіки України у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 24 млн грн. Також обрано запобіжний захід у вигляді 1,8 млн грн застави ще одному учаснику злочинної схеми - керівнику благодійної організації”, – повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у телеграм-каналі.

За версією слідства, в результаті незаконних дій службових осіб Мінекономіки, держпідприємства та благодійної організації у червні 2022 року з рахунку держпідприємства на рахунок благодійної організації незаконно перераховано понад 250 млн грн начебто на закупівлю балістичних жилетів для потреб Міністерства оборони України. Проте броньовані жилети так і не були закуплені, а кошти за них через низку фінансових операцій перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності.

На сьогодні дії колишньої посадової особи міністерства, директора та головного бухгалтера держпідприємства, а також керівника благодійної організації кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Як повідомлялося, на початку жовтня співробітники Державного бюро розслідувань вручили низку підозр у справі про розкрадання коштів, виділених на закупівлю бронежилетів. Так, про підозру було повідомлено в.о. держсекретаря Мінекономіки, ексдиректора "Укрпатенту", головного бухгалтера підприємства та директора благодійної організації.

Наразі ексдиректор "Укрпатенту" перебуває за межами України, підстави для його виїзду перевіряються.

 

 

 

Теги: #суд #крадіжка #мінекономіки

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