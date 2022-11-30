У Києві встановлять новорічну ялинку заввишки 12 м із гірляндами від генератора – мер

Головну ялинку України буде встановлено на Софійській площі в центрі Києва та прикрашено енергозбережними гірляндами, що світяться від генератора, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляється на сайті міського голови у середу, місто коштів на встановлення ялинки не витрачатиме, її встановлять та прикрасять за рахунок бізнесу та меценатів.

"У нас було багато дискусій про те, чи потрібна цього року ялинка. Звичайно, тих масових святкувань, які відбувалися раніше, – не буде. Бізнес звернувся до нас із пропозицією встановити за свій рахунок ялинку – не таку велику, як зазвичай. Наприклад, минулорічна ялинка була висотою 31 метр, цього року буде майже втричі нижчою – 12 метрів", - уточнив мер.

За його словами, неподалік генератора заплановано встановити точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів. Після свят бізнес обіцяє передати військовий генератор. "Тому в нас цього року буде така символічна ялинка незламності", - сказав Кличко.

Прикрасять ялинку прикрасами минулих років. 1000 іграшок, а саме куль синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів надасть компанія "Глобал Декор". Верхівку ялинки прикрашатиме герб України. Нижню частину ялинки буде оформлено стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

Також розглядають варіант підсвічування ялинки лише у певні дні чи години доби. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде, йдеться у повідомленні.