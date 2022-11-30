Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над РФ – Столтенберг

Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над РФ, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Що ви не думали б про те, коли Україна може стати членом (альянсу – ІФ-У), попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є щоб Україна перемогла. І ми допомагаємо, щоби це сталося в цей момент. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, пальним, усім, що потрібне українцям для самооборони. Це безпосереднє найважливіше завдання для союзників", - сказав Столтенберг на пресконференції у Бухаресті у середу.

Генсек НАТО наголосив, що для перемоги України союзники мають мобілізуватися наскільки можливо, коли йдеться про військову, економічну, фінансову, гуманітарну підтримку України.

"Саме це ми й робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звісно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України", - зазначив Столтенберг.

Він зазначив, що нині важливо рухатися крок за кроком, і найважливішим і терміновим кроком є забезпечення перемоги України.

"Ми маємо розвивати ближче партнерство – і політичне, і практичне – з Україною. Це посилить їхні інституції, допоможе їм перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності. А також це допоможе Україні наблизитись до членства", - впевнений Столтенберг.