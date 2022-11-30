Події

14:21 30.11.2022

Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над РФ – Столтенберг

2 хв читати
Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над РФ – Столтенберг

Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над РФ, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Що ви не думали б про те, коли Україна може стати членом (альянсу – ІФ-У), попередньою умовою для того, щоб це питання взагалі було на столі, є щоб Україна перемогла. І ми допомагаємо, щоби це сталося в цей момент. Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що вони готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, пальним, усім, що потрібне українцям для самооборони. Це безпосереднє найважливіше завдання для союзників", - сказав Столтенберг на пресконференції у Бухаресті у середу.

Генсек НАТО наголосив, що для перемоги України союзники мають мобілізуватися наскільки можливо, коли йдеться про військову, економічну, фінансову, гуманітарну підтримку України.

"Саме це ми й робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звісно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України", - зазначив Столтенберг.

Він зазначив, що нині важливо рухатися крок за кроком, і найважливішим і терміновим кроком є забезпечення перемоги України.

"Ми маємо розвивати ближче партнерство – і політичне, і практичне – з Україною. Це посилить їхні інституції, допоможе їм перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності. А також це допоможе Україні наблизитись до членства", - впевнений Столтенберг.

Теги: #нато #україна #умови

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 30.11.2022
Блінкен: Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до перемоги

Блінкен: Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до перемоги

14:57 30.11.2022
Союзники оголосили про додаткові внески в пакет всеосяжної допомоги НАТО Україні

Союзники оголосили про додаткові внески в пакет всеосяжної допомоги НАТО Україні

06:53 30.11.2022
США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

02:12 30.11.2022
Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

01:26 30.11.2022
Три суховантажі доставлять українське продовольство до Туреччини та Італії

Три суховантажі доставлять українське продовольство до Туреччини та Італії

00:21 30.11.2022
У вівторок ворог направив 150 мін та снарядів на прикордонні громади – голова Сумської ОВА

У вівторок ворог направив 150 мін та снарядів на прикордонні громади – голова Сумської ОВА

23:43 29.11.2022
Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

23:29 29.11.2022
Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів - Зеленський

Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів - Зеленський

23:01 29.11.2022
Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

21:36 29.11.2022
Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен: Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до перемоги

Єврокомісія: Цифри, згадані фон дер Ляєн, стосувалися загальних втрат в Україні - і вбитих, і поранених

Унаслідок російських обстрілів у Білопіллі загинула дитина, також зруйновано частину лікарні – Сумська ОВА

Президент Єврокомісії: Пропонуємо створити для РФ спеціальний суд, а заморожені активи використовувати для відновлення України

ПС ЗСУ знищують майже 80% повітряних цілей противника

ОСТАННЄ

У Бахмуті внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, іще 11 поранені - Донецька ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу Херсону постраждала будівля художнього музею

СБУ затримала двох колаборантів на Херсонщині, які викрадали українців

Чотири області пілотного проєкту "ВідновиДім" мають близько тисячі потенційних учасників програми

Пункти незламності ДСНС та Нацполіції незабаром буде обладнано старлінками для забезпечення зв'язку – глава МВС

США можуть визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією – глава ОП

Киянин, який повідомив про нібито мінування будівлі Офісу президента, був незадоволений відключенням електрики - прокуратура

Ворог обстріляв уранці Херсон, загинула жінка, ще одна людина поранена – ОВА

Окупанти розстріляли родину в Голій Пристані – мер Олешків

Єврокомісія: Цифри, згадані фон дер Ляєн, стосувалися загальних втрат в Україні - і вбитих, і поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА