Ворог уранці завдав ударів по акваторії Очаківської громади – голова ОВА

Ворог уранці завдав ударів по акваторії Очаківської громади, наслідки уточнюють, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Миколаївський район: Зранку, 30 листопада, з 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються. У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - написав він у телеграм-каналі.