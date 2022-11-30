Події

09:57 30.11.2022

Ворог уранці завдав ударів по акваторії Очаківської громади – голова ОВА

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Ворог уранці завдав ударів по акваторії Очаківської громади – голова ОВА

Ворог уранці завдав ударів по акваторії Очаківської громади, наслідки уточнюють, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Миколаївський район: Зранку, 30 листопада, з 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються. У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #обстріл #очаків

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