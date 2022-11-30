Події

01:26 30.11.2022

Три суховантажі доставлять українське продовольство до Туреччини та Італії

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Три суховантажі доставлять українське продовольство до Туреччини та Італії

 

З українських портів у вівторок вийшли три суховантажні машини з пшеницею, кукурудзою та соняшниковою олією, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"29 листопада три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 61 050 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Два суховантажні машини Maria GS (26 350 тонн кукурудзи) і Torc (8,4 тис. тонн соняшникової олії) прямують до Італії. Судно Daytona Dynamic доставить до Туреччини 26,3 тис. тонн пшениці.

Крім цього, в українські порти прямують три судна, які у вівторок пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 76 суден, здатних експортувати близько 2,4 млн тонн продовольства, очікують на дозвіл на захід у порти України, а також 25 навантажених суховантажів готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 29 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 12 249 244 тонни. Усього на даний момент було дозволено рух 1007 суден: 503 на прибуття в українські порти та 504 - на вихід із них", - резюмували у повідомленні.

Теги: #оон #суда #україна #продовольство

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