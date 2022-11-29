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19:38 29.11.2022

Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в е/е – голова енергокомітету ВР

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Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в е/е – голова енергокомітету ВР

Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в електроенергії, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у телемарафоні у вівторок.
"У години пік ми споживаємо близько 16 тис. МВт. Те, що ми можемо імпортувати, - це менше 10% нашого споживання, тому одним імпортом ми не можемо закрити наші потреби", - сказав Герус.
За його словами, імпорт електроенергії є одним із стабілізаційних чинників у періоди її дефіциту та може скорочувати періоди обмежень електропостачання, проте не здатний повністю вирішити проблеми відключень.
"Імпорт може допомагати нам у складні години, імпорт може нам допомагати тоді, коли у нас виникають дефіцити, допомагати, щоб проміжки, коли немає електроенергії, були коротшими. Але сам по собі імпорт не може вирішити ситуацію, тому що потужність електромережі та можливості імпорту є недостатніми з погляду фізики та техніки", - наголосив голова енергокомітету ВР.
Як заявив у листопаді голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, Україна в умовах російських обстрілів енергетичної інфраструктури хотіла б мати потенційну можливість імпорту з ЄС значного обсягу електроенергії – 1-1,5 тис. МВт.
"Наразі 500 МВт - це максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи в Україну. Ми хотіли б, щоб цей обсяг був значно більшим - близько 1000-1500 МВт", - сказав він.
Водночас, за словами голови "Укренерго", компанія забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну в обсязі 500 МВт, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляють.
"Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент, і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. "Укренерго" забезпечує можливість такого імпорту в обсязі 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для забезпечення цього імпорту, тому що ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", - сказав Кудрицький.

Теги: #україна #імпорт #е_е #потреба

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