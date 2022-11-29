Події

18:10 29.11.2022

У Херсоні підключено до електропостачання 41% побутових споживачів - голова ОВА

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Станом на вечір вівторка, 29 листопада, у Херсоні відновлено електропостачання для 41% побутових споживачів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогодні електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що до електропостачання було також підключено міську лікарню імені Лучанського. Також енергетики подали напругу на залізницю.

 

Теги: #херсон #енергетика

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