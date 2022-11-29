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15:22 29.11.2022

Жодної раптової зміни формату участі Кулеби у заході НАТО в Бухаресті немає - МЗС

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Жодної раптової зміни формату участі Кулеби у заході НАТО в Бухаресті немає - МЗС

 Жодної раптової зміни формату участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у заході НАТО у Бухаресті немає, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Деякі ЗМІ дали новину про нібито раптову зміну формату участі Дмитра Кулеби на заході НАТО в Бухаресті. Насправді це не так", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок.

Він пояснив, що з 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО вище за рівень послів.

"Відповідно, глави МЗС наразі не можуть офіційно збиратися під парасолькою комісії. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує в Бухаресті окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України", - зазначив Ніколенко.

Спікер МЗС наголосив, що це повноцінна міністерська зустріч, але не у форматі Комісії Україна-НАТО. За його словами, у тому самому форматі раніше зустрічалися і міністри оборони НАТО та України. Ніколенко зазначив, що після того як Угорщина зніме своє застереження, міністерські зустрічі зможуть відбуватися і в межах Комісії Україна – НАТО.

"На зустрічі в Бухаресті Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури. Під час візиту до Бухареста міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей", - написав Ніколенко.

Джерело: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0WnDTUfDrqQaDzUSqe4sYyF4BTPCqSCgik6AhSzis5osdaFuBUQXTSvKXU3wcrSqQl

Теги: #нато #кулеба

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