Україна отримала четвертую РСЗВ від Франції - Резніков

В Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU з Франції, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Четвертий LRU з Франції прибув в Україну! Українська армія тепер іще потужніша для стримування і знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентом Зеленським і президентом Макроном. Дякую міністрові Лекорню (міністр оборони Франції - ІФ-У), уряду та народу Франції!", - написав Резніков у твіттері.

Реактивна система залпового вогню LRU M270 - французький модернізований аналог HIMARS на гусеничній платформі.