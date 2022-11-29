Події

14:51 29.11.2022

Україна отримала четвертую РСЗВ від Франції - Резніков

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Україна отримала четвертую РСЗВ від Франції - Резніков

В Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU з Франції, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Четвертий LRU з Франції прибув в Україну! Українська армія тепер іще потужніша для стримування і знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентом Зеленським і президентом Макроном. Дякую міністрові Лекорню (міністр оборони Франції - ІФ-У), уряду та народу Франції!", - написав Резніков у твіттері.

Реактивна система залпового вогню LRU M270 - французький модернізований аналог HIMARS на гусеничній платформі.

Теги: #міноборони #франція #резніков #рсзв

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