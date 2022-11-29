Події

12:35 29.11.2022

Координатор Держдепу США із санкцій прибув із візитом в Україну – посол

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Координатор Держдепу США із санкцій прибув із візитом в Україну – посол

Координатор Державного департаменту США із санкцій Джим О'Браєн прибув із візитом до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Санкції та експортний контроль уже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план - незважаючи на збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію", - написала Брінк у твіттері у вівторок.

 

Теги: #сша #держдеп #брінк_бріджит

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