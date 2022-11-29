Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на півмільярда крон - прем'єр

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила в понеділок, що Швеція надасть іще SEK500 млн ($46,75 млн) військової допомоги Україні, щоб допомогти їй захистити себе від вторгнення РФ, повідомляє Reuters у вівторок.

Після переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Андерссон повідомила журналістам, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги розміром 1 млрд крон, як військової, так і цивільної. При цьому вона не повідомила подробиць про військовий пакет, але сказала, що він буде аналогічний попередній допомозі, яка, за даними видання, включала протитанкову зброю, засоби індивідуального захисту й обладнання для розмінування.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки триває війна", - сказала Андерссон.

Цивільна частина пакета включатиме закупівлі української пшениці, яку буде передано країнам, що зазнають браку продовольства, і допоможе підняти економіку України.

У повідомленні зазначається, що під час зустрічі Кулеба закликав Швецію надати Україні гаубиці та снаряди. "Доки триває війна, ми проситимемо ще зброї. Кожне євро, кожна куля, кожен снаряд має значення", - сказав він журналістам.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/swedish-pm-sets-out-further-military-aid-package-ukraine-2022-08-29/