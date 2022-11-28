Через несприятливі погодні умови суховантажні машини в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомив, що за весь час дії "зернової угоди" дав дозвіл на рух 1 тис. суховантажів.

"Станом на 28 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 12 188 194 тонни. Загалом було дозволено рух 1 тис. суден: 499 на прибуття в українські порти та 501 - на вихід із них", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Зазначається, що у понеділок "через несприятливі погодні умови жодне судно не залишило українські порти в рамках чорноморської зернової ініціативи".

При цьому до портів України прямують шість суден, які 28 листопада пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ уточнили, що 77 суден, здатних експортувати близько 2,4 млн тонн продовольства, очікують дозволу на захід у порти України, а також 28 навантажених суховантажів готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

Крім того, "на підтримку гуманітарного реагування в Сомалі" планується завантажити 25 тис. тонн пшениці на зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно Neva.