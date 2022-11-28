Події

21:30 28.11.2022

Понад 300 людей загинули на акціях протесту в Ірані

1 хв читати
Понад 300 людей загинули на акціях протесту в Ірані

Влада Ірану вперше офіційно заявила про загальну кількість жертв протестів, що проходять у країні, повідомляє Associated Press із посиланням на іранського воєначальника.

За даними одного з командирів Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) Аміра Алі Хаджізаде, під час протестів було вбито понад 300 осіб, серед них співробітники сил безпеки. Він також заявив, що багато жертв - рядові іранці, які не брали участі в протестах.

Водночас, організація "Правозахисники в Ірані" (HRAI) повідомляє, що за її інформацією в заворушеннях загинув 451 протестувальник і 60 співробітників служб безпеки. Понад 18 тис. осіб було затримано.

Масові протести розпочалися в Ірані цієї осені. Вони відбулися після смерті Махси Аміні, молодої жінки, яку у вересні біля однієї зі станцій метро в Тегерані затримали співробітники поліції моралі за неправильне носіння хіджабу. За кілька днів після затримання вона померла.

 

 

Теги: #жертви #протести #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 28.11.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6665 цивільних, іще 10368 поранені - ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6665 цивільних, іще 10368 поранені - ООН

08:36 28.11.2022
Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, ще четверо поранено

Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, ще четверо поранено

21:12 27.11.2022
На Харківщині автомобіль з'їхав з моста в річку, водій і пасажири загинули

На Харківщині автомобіль з'їхав з моста в річку, водій і пасажири загинули

08:16 27.11.2022
Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей, четверо - поранені

Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей, четверо - поранені

05:26 25.11.2022
Кількість жертв російської атаки в Херсоні зросла до 21 пораненого та 7 загиблих – голова ОВА

Кількість жертв російської атаки в Херсоні зросла до 21 пораненого та 7 загиблих – голова ОВА

21:38 24.11.2022
Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

18:02 24.11.2022
Кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді збільшилася до шести осіб - начальник облполіції

Кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді збільшилася до шести осіб - начальник облполіції

13:02 24.11.2022
Кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді Київської області збільшилася до п'яти осіб, значно пошкоджено чотири багатоповерхові будинки

Кількість жертв ракетної атаки у Вишгороді Київської області збільшилася до п'яти осіб, значно пошкоджено чотири багатоповерхові будинки

08:07 24.11.2022
Минулої доби через обстріли у Донецькій області загинуло двоє людей, троє – поранені

Минулої доби через обстріли у Донецькій області загинуло двоє людей, троє – поранені

08:54 23.11.2022
У результаті ранкового ворожого обстрілу Куп'янська двоє людей загинули, ще двоє поранені

У результаті ранкового ворожого обстрілу Куп'янська двоє людей загинули, ще двоє поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Данілов: Найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів

Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков

ОСТАННЄ

ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок

Програма Grain from Ukraine акумулювала понад $180 млн і зібрала більше ніж 30 країн-учасниць

Споживачам не варто вмикати всі прилади відразу після появи електропостачання - глава YASNO

Дитячого письменника Володимира Вакуленка було вбито під час окупації Харківщини

Зеленський зустрівся із главами МЗС семи країн північної Європи

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Окупанти десять разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

Данілов: Найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів

Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА