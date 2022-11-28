Понад 300 людей загинули на акціях протесту в Ірані

Влада Ірану вперше офіційно заявила про загальну кількість жертв протестів, що проходять у країні, повідомляє Associated Press із посиланням на іранського воєначальника.

За даними одного з командирів Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) Аміра Алі Хаджізаде, під час протестів було вбито понад 300 осіб, серед них співробітники сил безпеки. Він також заявив, що багато жертв - рядові іранці, які не брали участі в протестах.

Водночас, організація "Правозахисники в Ірані" (HRAI) повідомляє, що за її інформацією в заворушеннях загинув 451 протестувальник і 60 співробітників служб безпеки. Понад 18 тис. осіб було затримано.

Масові протести розпочалися в Ірані цієї осені. Вони відбулися після смерті Махси Аміні, молодої жінки, яку у вересні біля однієї зі станцій метро в Тегерані затримали співробітники поліції моралі за неправильне носіння хіджабу. За кілька днів після затримання вона померла.