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20:49 28.11.2022

Програма Grain from Ukraine акумулювала понад $180 млн і зібрала більше ніж 30 країн-учасниць

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Програма Grain from Ukraine акумулювала понад $180 млн і зібрала більше ніж 30 країн-учасниць

Понад 30 країн і міжнародних організацій заявили про підтримку гуманітарної програми Grain from Ukraine, започаткованої президентом України Володимиром Зеленським 26 листопада під час установчого саміту International Summit on Food Security, повідомляється на сайті глави української держави в понеділок.

"Про приєднання до ініціативи шляхом надання фінансової допомоги повідомили Японія та Республіка Корея. Зокрема, про фінансовий, технічний чи логістичний внесок в ініціативу також заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, ЄС, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, а також НАТО й ООН", - ідеться в повідомленні.

У рамках програми вже закумульовано понад $180 млн, які буде використано на постачання українського продовольства до країн Африки та Азії, які найбільше страждають від голоду.

"Ініціатива Grain from Ukraine залишається відкритою для приєднання інших держав протягом усього періоду її роботи. Україна разом із партнерами й далі докладатиме зусиль для розширення кола учасників проекту. Всі разом ми демонструємо, що елементи української формули миру, одним із яких є глобальна продовольча безпека, – раціональні та ефективні, а також можуть і мають бути реалізовані в інтересах України та всього світу", - наголошується в повідомленні.

Теги: #зерно #експорт #програма

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