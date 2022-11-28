Події

19:00 28.11.2022

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

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Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Сили оборони України пошкодили залізничний міст біля окупованого с. Старобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, який російські окупанти використовували для доставляння озброєння та військової техніки, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також у Генштабі розповіли про втрати окупантів в Україні останніми днями. "Один із підрозділів російських окупаційних військ у Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу. У районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до п’яти одиниць військової техніки, інформація про загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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