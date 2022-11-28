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12:25 28.11.2022

Понад 430 осіб змогли виїхати з окупованої частини Запорізької області за тиждень - голова ОВА

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Понад 430 осіб змогли виїхати з окупованої частини Запорізької області за тиждень - голова ОВА

За минулий тиждень з окупованої частини Запорізької області на підконтрольну Україні територію змогли евакуюватися 438 осіб, із них 67 - діти, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

"Там (у місті Василівка Запорізької області - ІФ-У) ворог облаштував пункт пропуску, в людей виходить виїжджати. Не так багато, як раніше: за минулу добу - 29 осіб, із них дві дитини. А за тиждень – загалом 438 осіб, з них 67 дітей. Раніше у нас на день було по півтори тисячі", - сказав Старух на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" в понеділок.

Водночас він зазначив, що у зв'язку з обстрілами було організовано виїзд мирних жителів із Запоріжжя і Вільнянська. "Щодня організовано здійснюється евакуація 700-800 осіб із неокупованої території на захід України, в центр, тобто в безпечніші регіони. Також до Європи люди виїжджають", - уточнив голова ОВА.

Теги: #евакуація #запорізька

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