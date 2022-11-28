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11:43 28.11.2022

Французька Neo-Eco працює над пілотним проєктом реновації житла у Гостомелі біля Києва із бюджетом EUR45 млн

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Французька Neo-Eco працює над пілотним проєктом реновації житла у Гостомелі біля Києва із бюджетом EUR45 млн

Французька Neo-Eco працює над пілотним проєктом реновації житла у Гостомелі (Київська обл.) із загальним бюджетом EUR45 млн, який надасть нове житло 310 сім'ям та покаже переваги переробки будівельних відходів на нові матеріали, повідомив віцепрезидент компанії Neo-Eco Барт Грюєр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для Neo-Eco це буде пілотний проєкт в Україні. У Гостомелі на вул. Проскурівській завдяки уряду Франції та іншим донорам ми плануємо відновити шість житлових будинків на 310 квартир, школу на 1000 учнів та дитячий садок", - повідомив Грюєр.

За його словами, для будівництва будуть використані матеріали зі зруйнованих об'єктів біля аеропорту Гостомеля, щоб відновити будівлі та дороги біля них. Повторне використання будівельних відходів дасть змогу оптимізувати бюджет відновлення України приблизно на 20-25%, наголосив експерт.

Він уточнив, що проєкт буде реалізовано коштом, виділеним урядом Франції. Його загальний бюджет становить близько EUR45 млн, включаючи демонтаж та будівництво нового житла. Над розробкою проєкту працюють французькі архітектори із компанії BLAU.

Уже взято проби матеріалів із декількох точок будівель, наразі їх досліджують у лабораторіях Франції та України.

"До Франції направляємо близько 200 кг зразків, їх максимально ретельно досліджують на наявність забруднювачів та можливість їх використання повторно (або, зокрема, їхніх частин) для житлового будівництва. Є два етапи досліджень: перший - аналіз з точки зору безпеки повторного використання, другий - розробка рецептур, щоб бетон, який вироблятиметься, відповідав вимогам щодо якості, міцності, теплопровідності тощо", - пояснив Грюєр.

Він додав, що за 17 років роботи Neo-Eco вже перероблено близько 10 млн тонн бетону, використаного у великих французьких проєктах, і за цей час не було жодних проблем із його експлуатацією.

"Зазвичай ми виробляємо три типи бетону: конструкційний, ізоляційно-конструкційний та легкий. Конструкційний бетон - найскладніший у виготовленні. Тут ми маємо бути дуже обережними, оскільки його експлуатація завжди пов'язана з ризиком. Отримати два інші типи легше", - повідомив Грюєр.

Сама процедура тестування займає близько шести тижнів, наразі отримують результати із Франції та локальних лабораторій. "Якщо нас задовольнить якість української лабораторії, ми переключимося на неї. Це буде правильно і з точки зору логістики, і ціни, а головне - хочеться давати більше роботи фахівцям саме в Україні", - додав він.

Щодо підприємств, які використовуватимуть демонтовані матеріали як сировину, то наразі триває закритий тендер.

"У нас три вимоги до такої компанії-партнера: наявність необхідного власного обладнання; наявність штатного персоналу з відповідним досвідом, спеціальною освітою та навичками (деякі види робіт небезпечні) та виконання нашої методики демонтажу", - повідомив Грюєр.

Що стосується матеріалів для майбутніх будівель, крім вторинної переробки та використання матеріалів зі зруйнованих будівель, Neo-Eco у пілотному проєкті хоче показати ще одну технологію, з використанням рослинних матеріалів, деревини та соломи.

Згідно з концепцією, несучі конструкції будуть із бетону, а стінові панелі з блоків, що містять деревину та спресовану солому.

При цьому Грюєр зазначив, що Україна набагато відкритіша до змін, ніж більшість країн Європейського Союзу.

"Я вважаю, що це одна з найбільших цінностей та якостей, які я бачу в Україні та людях. Наприклад, ми створили комітет із 15 осіб, які втратили свої квартири там, де ми збираємося відновлювати їхні зруйновані будинки. Так, ми очікували, що ці люди відреагують, як у Франції, де говорили: "Солома, дерев'яні панелі - це надто ненадійно, швидко горить". А українці попросили розповісти їм про переваги. Ми пояснили та почули у відповідь: "Не хвилюйтеся, ми разом із вами це впроваджуватимемо". Це дуже сильна мотивація для нас", - повідомив він.

Neo-Eco - французька компанія, яка вже 17 років працює за принципом економіки замкнутого циклу.

Теги: #гостомель #нерухомість #neo_eco #грюєр_барт

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