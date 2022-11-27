Президент "Енергоатома": Окупанти, ймовірно, готуються до відходу із ЗАЕС

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив про свідчення того, що російські окупанти можуть залишити територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в м.Енергодар Запорізької області в найближчому майбутньому.

"Зараз останніми тижнями, фактично, ми отримуємо інформацію, що з'явилися свідчення того, що вони, можливо, збираються покинути Запорізьку атомну станцію", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону в неділю.

"По-перше, дуже багато почало з'являтися публікацій у російській пресі про те, що Запорізьку атомну станцію можна було б залишити, можна було б її передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, відчуття, що вони збирають валізи та крадуть усе, що можуть знайти там", - пояснив він.

При цьому на запитання, чи можна говорити про те, що станцію вже покидають окупаційні підрозділи, президент "Енергоатому" відповів, що про це говорити зарано: "Цього немає, але готуються".

Котін наголосив, що окупанти продовжують використовувати ЗАЕС як військову базу. "Вони наштовхали туди на майданчик уже все, що могли: і військову техніку, і свій персонал... Наштовхали туди свої вантажівки, ніхто не знає, що в цих вантажівках, і швидше за все там зброя і вибухівка. Також вони мінують територію навколо станції …На території атомної станції знаходяться військові зони, до яких не допускається персонал атомної станції", - розповів він.

За словами президента "Енергоатома", в Україні після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році було схвалено програму підвищення безпеки енергоблоків, вона фінансувалася Європейською комісією, і зараз її виконання закінчується. "Це те, що докорінно відрізняє наш енергоблок від російських такого ж точно проєкту. Це те, чому вони не можуть приїхати на Запорізьку станцію, привезти свій персонал і там почати його експлуатувати. Тому що у нас все інше: у нас інші системи безпеки, у нас фактично інші системи управління енергоблоком. Те, чого вони взагалі не мають", - розповів Котін.

Усьому персоналу ЗАЕС наразі заборонено виїжджати на територію, підконтрольну українському уряду.

За його словами, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі займає таку позицію, що лише констатує події, які є порушеннями, і не говорить ані про причини цього, ані як запобігти цьому. "Але він також дуже активно працює над створенням зони безпеки навколо Запорізької атомної станції, і якщо йому це вдасться зрештою зробити та вивести окупантів з території Запорізької атомної станції і створити там безпекову зону, то ми, звичайно, все йому пробачимо", - сказав Котін.