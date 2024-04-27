Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, а також три засоби ППО противника

Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, 6 танків, 14 бронемашин, 38 артсистем, 3 засоби ППО, 24 безпілотники, 5 крилатих ракет, 41 одиницю авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за добу Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 465054 (+1124) осіб, танків - 7268 (+6) од, бойових броньованих машин - 13971 (+14) од, артилерійських систем - 11905 (+38) од, РСЗВ - 1049 (+0) од, засоби ППО - 775 (+3) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9485 (+24), крилаті ракети - 2124 (+5), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 16019 (+35) од, спеціальна техніка - 1968 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.