Влада КНР має намір виплачувати населенню до $1,4 тис. при заміні старих машин на електромобілі

Китайська влада планує виплачувати автовласникам до 10 тис. юанів ($1,4 тис.) при заміні автомобілів на повністю електричні або гібридні цього року, пише The Wall Street Journal.

Крім того, влада надасть субсидії у розмірі 7 тис. юанів тим, хто змінює машини на традиційні з двигунами об'ємом не більше 2 літрів.

Після цих новин американські депозитарні розписки (ADR) на акції китайських виробників електромобілів дорожчають на торгах у п'ятницю, зокрема Nio – на 9,4%, XPeng – на 11,1%, Li Auto – на 7%, BYD – на 3 7%.