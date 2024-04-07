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21:31 07.04.2024

У ГУР назвали вибух дрона на ЗАЕС імітаційним ударом РФ і спростували причетність до провокації

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У ГУР назвали вибух дрона на ЗАЕС імітаційним ударом РФ і спростували причетність до провокації

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на Запорізькій атомній електростанції в окупованому РФ м. Енергодар Запорізької області, а імітаційні удари РФ по території станції є постійною практикою окупантів, повідомляє "Українська правда" в неділю.

"Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор укотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та довкілля всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою і постійною злочинною практикою окупантів", - сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі виданню.

Він наголосив, що РФ "повинна вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС, лише це дасть змогу відновити дотримання всіх необхідних міжнародних норм і контролю над важливим об'єктом атомної енергетики".

Як повідомлялося, раніше в неділю безпілотний літальний апарат вибухнув на території ЗАЕС. "Як повідомили експертам МАГАТЕ на ЗАЕС, сьогодні на об'єкті вибухнув дрон. Така детонація відповідає спостереженням МАГАТЕ", - розповіли в МАГАТЕ.

При цьому приналежність і напрямок польоту дрона не зазначали.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав "утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ і ставлять під загрозу ядерну безпеку".

Пізніше в РФ звинуватили в запуску дрона українську сторону.

 

 

 

Теги: #вибух #заес #дрон

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