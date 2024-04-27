Армія РФ за добу завдала 12 ракетних та 76 авіаційних ударів по території України

Ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

У Генштабі наголосили, що вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Інформація щодо цієї атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області та місто Суми; Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Піщане, Глушківка та Водяне Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка на Луганщині; Терни, Парасковіївка, Часів Яр, Диліївка, Євгенівка, Лозуватське, Бердичі, Олександропіль, Костянтинівка, Калинове, Архангельське, Очеретине, Мемрик, Новобахмутівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Томарине та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.