РФ знову обстрілює Україну, кілька груп ракет зафіксовано у східних і південних областях

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, зафіксовано кілька груп крилатих ракет (КР) у східних і південних областях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в ніч на 27 квітня.

"КР на Миколаївщині курсом південно-східним... Напрямок Дніпро, Павлоград... Ще ракети із Запорізької області курсом на Дніпропетровщину... КР із Херсонщини в напрямку Кривого Рогу!", - йдеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Крім того, повідомляється про "групу КР на півночі Київської області в західному напрямку".

Раніше було зафіксовано активність Ту-95МС з аеродрому "Оленя" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку, попереджалося про пуски крилатих ракет.