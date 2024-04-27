На фронті за добу було 94 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 29 атак

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Минулої доби на фронті сталося 94 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку Силами оборони відбито 29 атак, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

На куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак поблизу населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників біля населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного в Донецькій області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак у населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське та Кліщіївка Донецької областей.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак неподалік населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку окупанти тричі атакували позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області та Роботиного у Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, зробив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.